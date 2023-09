Condannò la guerra, per Kara-Murza 25 anni di carcere in Siberia

L'oppositore russo Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di carcere con l'accusa di tradimento e per aver denunciato l'offensiva di Mosca in Ucraina, è in una prigione siberiana di massima sicurezza, ha detto domenica il suo avvocato.

"Vladimir Kara-Murza è stato portato nella colonia penale di massima sicurezza IK-6 di Omsk per scontare la sua pena", ha annunciato su Facebook il legale, Vadim Prokhorov. "È stato subito messo in una cella di isolamento", ha spiegato.



