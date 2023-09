Mosca, consegnati aiuti umanitari ai civili del Nagorno-Karabakh

Le forze di pace russe hanno consegnato più di 50 tonnellate di aiuti umanitari, inclusi cibo e beni di prima necessità, alla popolazione civile del Nagorno-Karabakh: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti.

"In totale, più di 50 tonnellate di carico sono state consegnate a Stepanakert dal trasporto merci delle forze di pace russe, comprese razioni di cibo, kit igienici e beni di prima necessità. Il contingente russo di mantenimento della pace continua a ospitare 826 civili, inclusi 440 bambini che non hanno l'opportunità di tornare nelle loro case in questo momento, viene loro fornita tutta l'assistenza necessaria", si legge in un comunicato pubblicato su Telegram.



