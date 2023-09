Kiev conferma, 'sfondate difese russe nel sud, avanziamo'

Il generale a capo della controffensiva ucraina lungo la linea del fronte sud, Oleksandr Tarnavsky, ha confermato alla Cnn che le sue forze hanno sfondato a Verbove, a est di Robotyne (Zaporizhzhia) e avanzano ulteriormente.

Tarnavsky ha ammesso che le sue truppe si stanno muovendo più lentamente del previsto. "Non così velocemente come ci si aspettava, non come nei film sulla Seconda Guerra Mondiale", ha affermato: "La cosa principale è non perdere questa iniziativa (che abbiamo). E, beh, non perderla nella pratica, con le azioni".

Lo sfondamento della linea del fronte meridionale, la cosiddetta 'linea Surovikin', era stato riportato ieri dai media internazionali.



