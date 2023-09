Kiev, 9 morti in attacco a base della flotta russa del Mar Nero

Almeno 9 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in seguito all'attacco di ieri delle forze ucraine contro il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, nella Crimea occupata: lo ha detto il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, a Voice of America. Tra i feriti, ha sottolineato, ci sono anche generali russi.

"Tra i feriti c'è il comandante del gruppo, il colonnello generale (Olexandr) Romanchuk, che è in condizioni molto gravi", secondo Budanov. "Il capo di Stato Maggiore, il tenente generale (Oleg) Tsekov, non è cosciente. Il numero dei feriti tra i militari regolari che non sono dipendenti del quartier generale è ancora in fase di determinazione. Si tratta del personale militare in servizio, di sicurezza e così via: (questi) non sono inclusi nella lista che ho annunciato".



