Borrell, l'Europa deve mostrare solidarietà a Lampedusa

Sui massicci arrivi di migranti a Lampedusa "dobbiamo mostrare tutta la solidarietà all'Italia in un momento difficile". "L'Unione europea sarà al fianco dell'Italia". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in un'intervista a France 24 e Radio France International. Borrell ha affermato "la necessità di un controllo delle frontiere con politiche che vadano oltre le misure di sicurezza, e accordi con i Paesi di origine e di transito che permettano di ricevere regolarmente la migrazione di cui abbiamo bisogno e anche garantire l'espulsione dei migranti migranti clandestini "che rischiano la vita per niente".



