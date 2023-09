Zelensky, Mosca deve perdere una volta per tutte e perderà

"Mosca deve perdere una volta per tutte. E perderà": lo ha detto Volodymyr Zelensky durante il suo discorso al parlamento di Ottawa, auspicando che un giorno in Canada venga eretto un monumento alla vittoria dell'Ucraina sull'invasione russa, "forse a Edmonton". Il Canada è sempre stato il "lato luminoso della storia" nel combattere le guerre precedenti e ha "contribuito a salvare migliaia di vite in questa guerra con i suoi aiuti", ha sottolineato, ricevendo numerose standing ovation da parlamentari e altre autorità.

Zelensky ha anche ringraziato i canadesi per il sostegno finanziario e per aver fatto sentire a casa in Canada gli ucraini in fuga dalla guerra.



