Ucraina, Kiev sfonda la linea di difesa russa di Surovikin

L'esercito ucraino ha rivendicato "l'attacco riuscito" al quartier generale della flotta russa a Sebastopoli in Crimea. Secondo quanto scrive Rbc Ukraine, l'edificio sarebbe stato distrutto. Dalle prime indicazioni, l'attacco è stato causato da un missile Storm Shadow. "I nemici - scrive il governatore, Mikhail Razvozhayev, su Telegram - hanno lanciato un attacco missilistico sul quartier generale della flotta e un frammento è caduto vicino al teatro Lunacharsky". Le informazioni su eventuali vittime sono in corso di accertamento, aggiunge il governatore, invitando la popolazione a rimanere calma e a non postare foto o video di quanto accaduto sui social media per evitare di fornire involontariamente informazioni alle forze ucraine. "Un altro attacco - aggiunge il governatore - è possibile" sul quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli. L'invito ai cittadini è di rimanere in casa. "Al suono delle sirene, chiunque si trovi vicino al quatier generale si rechi ai rifugi".

L'Ucraina ha sfondato per la prima volta una sezione della principale linea difensiva russa sul fronte meridionale del Paese: lo riporta il Telegraph, che cita riprese video dalle prime linee. I veicoli corazzati di Kiev sono stati filmati oltre la prima rete di trincee, fossati anticarro e campi minati russi: "Sembra che l'Ucraina sia avanzata nella breccia della cosiddetta linea Surovikin", scrive il quotidiano britannico. Le forze ucraine erano già penetrate nelle posizioni difensive con assalti di fanteria su piccola scala per eliminare le trincee russe in direzione del villaggio di Verbove, nella regione di Zaporizhzhia.

Le riprese fatte ieri dai droni in prima linea, e verificate col metodo della geolocalizzazione, sembrano mostrare veicoli Stryker, Marder e Mrap delle Forze armate ucraine che avanzavano su una strada di campagna verso la periferia occidentale del villaggio di Verbove. La colonna era seguita da veicoli per lo sminamento e da veicoli corazzati M113 per il trasporto delle truppe, di fabbricazione americana. L'avanzata significa che le forze ucraine stanno operando con attrezzature pesanti attraverso le difese messe in atto dall'ex comandante dell'invasione russa - il generale Sergey Surovikin, soprannominato generale Armageddon - per ostacolare la controffensiva ucraina, scrive il Telegraph. "La capacità di portare i veicoli corazzati verso e attraverso le più formidabili difese russe erette per fermarli e di farli operare vicino alle posizioni difensive russe è un importante segno di progresso nella controffensiva ucraina", ha commentato da parte sua l'Istituto per lo studio della guerra. Ulteriori filmati geolocalizzati pubblicati il 20 e 21 settembre, prosegue il centro studi statunitense, indicano che le forze ucraine sono avanzate anche a ovest e a sud-ovest di Verbove.







In Crimea attacco missilistico ed informatico senza precedenti

Un attacco informatico "senza precedenti" è segnalato in Crimea, dove oggi uno strike missilistico è avvenuto contro il quartier generale della flotta del Mar Nero, a Sebastopoli. Lo ha detto Oleg Kryuchkov, consigliere per le politiche informatiche del capo della Repubblica annessa alla Russia. "Stiamo registrando interruzioni su internet nella penisola, tutti i servizi sono al lavoro per eliminare la minaccia", ha affermato Kryuchkov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA