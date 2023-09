Carlo III e Camilla hanno lasciato la Francia dopo 3 giorni

Dopo una terza giornata di visita in Francia trascorsa nella regione della Gironda, e in particolare a Bordeaux, re Carlo III e la regina Camilla hanno lasciato il territorio francese con un aereo diretto ad Aberdeen, in Scozia.

E' stata la prima visita di stato in Francia di Carlo III, in un primo tempo programmata a marzo, ma poi rinviata a causa delle violente manifestazioni che scuotevano il Paese contro la riforma delle pensioni.

Prima di dirigersi all'aeroporto, il re e la regina, accolti molto calorosamente a Bordeaux, terra scelta tradizionalmente da un gran numero di britannici per risiedere in Francia, hanno visitato il prestigioso vigneto dello Château Smith Haut Lafitte. Si tratta di una produzione di grande prestigio che da diversi anni si è riconvertita alla biodinamica.



