Carlo e Camilla lasciano Parigi, ultima tappa a Bordeaux

Re Carlo III e la consorte Camilla hanno lasciato l'ambasciata britannica di Parigi, dove hanno risieduto in questi due giorni di visita di stato in Francia. I due reali sono diretti all'aeroporto di Orly, dove li attende aereo diretto a Bordeaux (sud-ovest), ultima tappa della loro visita.

Anche il terzo giorno in Francia sarà dedicato al tema dell'ecologia, quello che sta più a cuore al sovrano britannico.

A Bordeaux, dove è presente storicamente una forte comunità inglese, visiterà una foresta sperimentale e degusterà vini bio di un prestigioso vigneto. Ad accogliere Carlo e Camilla all'aeroporto di Merignac sarà il sindaco ecologista Pierre Hurmic.

I legami fra la regione di Bordeaux e l'Inghilterra risalgono ai 3 secoli di dominio inglese dopo il 1152, quando la duchessa d'Aquitania, Aliénor, sposò Enrico II Plantageneta. Il quale diventerà re d'Inghilterra due anni dopo. Il dominio inglese durò fino alla fine della Guerra dei 100 anni, nel 1453. Ancora oggi, la Nuova Aquitania, la più vasta regione francese con capoluogo Bordeaux, resta il territorio prescelto da un britannico su 4 che risiede in Francia.

La coppia reale visiterà la fregata HMS Iron Duke, ormeggiata da mercoledì sul fiume Garonna. Camilla visiterà un'associazione di aiuto ai più fragili, Carlo attraverserà la Garonna alla scoperta di una foresta sperimentale dove scienziati della locali università studiano dal 2020 la risposta delle foreste ai cambiamenti climatici.

Prima di rientrare stasera in Gran Bretagna, la coppia reale farà un'ultima tappa allo Château Smith Haut Lafitte, vigneto di 87 ettari convertito alla biodinamica.



