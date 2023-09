Usa, non ci sono i missili Atacms nel nuovo invio a Kiev

Nel nuovo invio di armi all'Ucraina dagli Usa non ci sono i missili "Atacms". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan confermando indiscrezioni di stampa. Ma "Biden annuncerà a Zelensky un nuovo pacchetto di armi che includerà significativi sistemi di difesa aerea", ha detto Sullivan in un briefing con la stampa. "Oggi sarà il sesto incontro di persona tra Biden e Zelensky e arriva in un momento significativo dopo un altro attacco brutale della Russia", ha sottolineato. I due leader discuteranno anche come aiutare l'Ucraina da un punto di vista economico.



