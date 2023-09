Carlo III al Senato francese, 'insieme per trionfo Kiev'

Dopo aver dedicato il suo discorso ieri sera nella cena di gala in suo onore alla Reggia di Versailles al tema del legame franco-britannico, re Carlo III, entrando per la prima volta nel Senato francese e rivolgendosi in francese ai senatori, ha parlato dell'unità di intenti fra Londra e Parigi sull'Ucraina: "Insieme - ha detto il sovrano britannico - siamo indistruttibili nella nostra determinazione a far sì che l'Ucraina trionfi e che le libertà che ci sono così care si affermino".



