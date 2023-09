Gb: annunciato sciopero di due giorni per la metro di Londra

Il combattivo sindacato britannico Rmt ha annunciato due giorni di sciopero, il 4 e il 6 ottobre, per migliaia di dipendenti della metropolitana di Londra, la cosiddetta Tube, all'interno della lunga vertenza con Transport for London (Tfl), l'ente dei trasporti della capitale, riguardante tagli di personale e la richiesta di migliori condizioni di lavoro. Questo avviene poi nel quadro delle vaste agitazioni in corso da mesi nel settore pubblico a fronte delle ricadute del caro vita sulle retribuzioni dei lavoratori.

"Il personale delle stazioni ne ha abbastanza di vedere i propri mezzi di sostentamento minacciati dalla perdita di posti di lavoro e dagli attacchi alle loro condizioni", ha detto Mick Lynch, il segretario generale di Rmt.

Come accaduto in occasione di altre agitazioni riguardanti la Tube, sono fin da ora previsti gravi disagi per quanti dovranno spostarsi a Londra nei due giorni di sciopero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA