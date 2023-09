Scontri di fronte alla sede del governo a Erevan

Sono scoppiati scontri tra la polizia e i manifestanti vicino al palazzo del governo armeno nel centro di Erevan. Lo riporta la Tass citando le trasmissioni in diretta dei media locali. Secondo quanto riferito, la polizia ha utilizzato granate stordenti vicino all'edificio.

I manifestanti - scrive l'agenzia statale russa - chiedono le dimissioni del primo ministro Nicol Pashinian per "non aver fatto nulla" nel contesto delle ostilità nel Nagorno-Karabakh, e stanno tentando di entrare nell'edificio. Secondo quanto riferito dalla Tass, il primo ministro non si troverebbe all'interno del palazzo.



