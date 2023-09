Francia-Germania, 'oggi l'Ue non è pronta a allargamento'

"L'obiettivo è essere pronti per l'allargamento entro il 2030. Allo stesso tempo gli Stati candidati dovrebbero soddisfare tutti i criteri di accesso entro una data precedente al 2030" E' quanto si legge nel documento da sessanta pagina stilato dalla Germania e dalla Francia per proporre una riforma delle istituzioni comunitarie.

Ma proprio in vista dell'allargamento i due Paesi fondatori propongono uno schema a più opzioni per riformare i Trattati europei. "L'Ue non è pronta ad accogliere nuovi membri.

Le istituzioni e i meccanismi decisionali non sono disegnati per un gruppo da 37 Paesi e, così come sono attualmente, rendono difficile perfino per i 27 gestire crisi in maniera efficace e prendere decisioni strategiche", si legge nel documento che pone come massima priorità "la protezione di un principio fondamentale, quello dello Stato di diritto" e prevede "un aumento del budget comunitario" che si adatto alle nuove sfide dell'Ue, da quella della competitività a quella della ricostruzione dell'Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA