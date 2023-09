Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il Karabakh è parte del territorio dell'Azerbaigian e l'imposizione di qualunque altro status nella regione non sarà mai accettato. Lo riferisce Anadolu citando il discorso di Erdogan durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York.



