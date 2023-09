Ciocca, lapidazioni giustificate da religione? Basta al silenzio

"E' vergognoso che, in nome dell'orientamento culturale o religioso, ancora oggi si debba assistere ad episodi di violenza nei confronti di tante donne.

Che un Imam a Londra si permetta di spiegare come lapidare una donna adultera, o un Pm di Brescia di giustificare le violenze di un marito nei confronti della moglie perché 'culturalmente orientato' è di una gravità inaudita, nel 2023, in Europa". Lo ha detto l' europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca, in una conferenza al Parlamento europeo di Bruxelles.

"Tali pratiche sono inconciliabili con la nostra cultura, i nostri costumi e il semplice buonsenso - ha aggiunto -. Il nostro impegno a livello nazionale ed europeo resta massimo, affinché fatti come questi non accadano più. Basta al politicamente corretto che giustifica l'ingiustificabile. Trovo inaccettabile il silenzio della sinistra su tematiche così importanti in un momento in cui la discussione che riguarda la violenza sulle donne è tra le priorità di questo Governo, senza alcun distinguo".

"Noi ci siamo e insieme all'avvocato Elisabetta Aldrovandi, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato della Regione Lombardia - ha concluso Ciocca -, ci impegneremo affinché tutti gli eurodeputati intervengano a sostegno di questa tematica per l'inasprimento di misure volte alla condanna di tali pratiche e al potenziamento delle norme di tutela delle tante vittime silenti che ogni giorno subiscono senza il coraggio di denunciare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA