Serbia: Vucic, nuove elezioni anticipate probabilmente a marzo

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha assicurato di voler andare incontro alle insistenti richieste di elezioni anticipate, sia politiche sia locali a Belgrado, da parte delle opposizioni.

In un'intervista nella tarda serata di ieri alla tv privata Pink, Vucic ha detto di voler indire le elezioni entro la fine dell'anno, con il voto che potrebbe tenersi il prossimo 4 marzo.

In tal modo le opposizioni potrebbero festeggiare il suo compleanno con una nuova sconfitta - ha osservato ironicamente il presidente alludendo al giorno del suo compleanno, il 5 marzo (Vucic è nato nel 1970).

In Serbia la legislatura ha una durata di quattro anni. Le ultime elezioni in Serbia si sono tenute il 3 aprile 2022 quando in un'unica giornata elettorale si votò per le parlamentari anticipate, le presidenziali e le amministrative in 14 Comuni, compresa la capitale Belgrado. Un appuntamento elettorale che fece registrare il trionfo annunciato di Vucic e del suo Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) nelle tre consultazioni.

Nelle legislative l'Sns ottenne oltre il 42% rispetto a poco più del 13% di un cartello delle opposizioni. Nelle presidenziali Vucic, con oltre il 58%, si aggiudicò al primo turno un secondo mandato quinquennale, e anche a Belgrado l'Sns registrò un largo successo.



