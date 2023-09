Kiev, 'rotta la linea difensiva russa in direzione di Bakhmut'

"Grazie al successo delle nostre truppe, la linea difensiva del nemico è stata spezzata" in direzione di Bakhmut. I russi hanno "cercato di chiuderla gettando nella battaglia tutte le riserve disponibili". Lo riferisce il comandante delle forze di terra ucraine Alexander Syrsky, citato dal canale Telegram Military Media Center, aggiungendo che le forze armate russe hanno perso alcune delle unità migliori nelle battaglie in quell'area, ma la situazione sul fronte orientale resta difficile e le battaglie sono feroci.

Secondo il comandante "Mosca non abbandona i tentativi di riconquistare posizioni perdute" verso Kupiansk e Lyman.



