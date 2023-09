Grecia: Syriza verso ballottaggio per eleggere nuovo leader

Il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente del partito di Syriza si terrà domenica prossima. Nessuno dei cinque candidati ha ottenuto la maggioranza necessaria per vincere al primo turno alle elezioni interne che si sono tenute ieri. Gli sfidanti del ballottaggio sono l'ex ministra del Lavoro Efi Achtsioglou, che ha ottenuto ieri il 36% dei voti, e l'imprenditore navale Stefanos Kasselakis, a cui è andato il 45% delle preferenze.

Già candidato alle ultime elezioni nazionali con Syriza, Kasselakis, 35 anni, rappresenta una novità assoluta nel panorama politico greco. Formatosi negli Stati Uniti, dove ha lavorato anche per Goldman Sachs, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza di Syriza solo pochi giorni prima del voto. "Il Paese merita di avere presto un governo progressista, che metta le persone al centro e sappia gestire il futuro, le risorse e risolvere i problemi", ha dichiarato ieri dopo avere votato, auspicando "una sinistra di governo patriottica e moderna".

Le elezioni sono state caratterizzate dall'alta affluenza, oltre la soglia prevista da molti osservatori. Tutti i tesserati del partito erano chiamati alle urne, ed era possibile iscriversi a ridosso del voto: complessivamente, hanno votato 146.635 persone, e i nuovi iscritti hanno raggiunto quota 40.000. Le lunghe file che si sono create fuori da molti seggi hanno costretto a rimandare di un'ora la chiusura delle urne, ha riportato il sito di Efsyn.

Il voto è stato indetto dopo l'annuncio delle dimissioni di Alexis Tsipras, lo scorso giugno, a seguito della disfatta di Syriza alle elezioni nazionali. L'ex premier si è recato ieri a votare ad Atene e ha commentato: "Oggi parlano le migliaia di membri di Syriza che si presentano in massa alle urne. La loro presenza dimostra che chi ha definito Syriza assente aveva fretta. Noi saremo qui".



