Gb: monta scandalo sessuale su Russell Brand, nuove rivelazioni

Monta nel Regno Unito lo scandalo sessuale su Russell Brand, 48enne attore comico, scrittore e polemista accusato di stupro, violenza sessuale e psicologica da parte di diverse donne nell'ambito di una inchiesta giornalistica del Sunday Times e di Channel 4. Nuovi dettagli sulla vicenda che ha colpito la celebrità britannica stanno emergendo sui media, inclusa la testimonianza di una donna, chiamata Alice per non rivelarne l'identità, presunta vittima degli abusi del volto noto tv all'età di 16 anni.

Secondo la sua versione, Brand quando era una star degli show in onda sulla Bbc e lei era minorenne, aveva mandato un'auto dell'emittente pubblica a prenderla a scuola per accompagnarla nella casa dell'attore. Le dichiarazioni di Alice gettano così ombre ancora una volta sulla Bbc, già finita in passato al centro di scandali sessuali riguardanti le proprie celebrità. E la presunta vittima, fra l'altro nel corso di una intervista a Bbc Radio, punta il dito contro l'emittente chiedendosi perchè ai tempi della loro relazione nel 2006 non fosse intervenuta contro il comportamento inappropriato e sopra le righe della star. "Ci sono state eccezioni e concessioni per lui e dobbiamo chiederci perché", ha affermato la donna. Intanto lo scandalo su Brand, noto per aver sostenuto con forza posizioni della sinistra radicale e accusato dai media di establishment di aver sposato tesi complottistiche, viene cavalcato dal governo conservatore. Per il premier Rishi Sunak, come ha dichiarato il suo portavoce, le accuse sul conto della star sono "molto gravi e preoccupanti". Non solo, ha ricordato l'appello rivolto da Scotland Yard a chiunque ritenga di essere stato vittima di una violenza sessuale per farsi avanti e rivolgersi alla polizia.





