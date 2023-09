Cremlino,cominciare confronto su riforma Consiglio Sicurezza Onu

Il confronto per una riforma del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per farvi entrare nuovi Paesi "deve cominciare". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Joe Biden intende sollevare questo tema per rendere l'organismo delle Nazioni Unite "più inclusivo".

"Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu - ha detto Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti - necessita di una trasformazione in modo tale che venga massimizzata l'efficacia di questo organismo internazionale estremamente importante. Questo richiede, ovviamente, il consenso di tutti i partecipanti e una maggiore inclusività". "Abbiamo parlato di questo più di una volta", ha aggiunto il portavoce.



