Cremlino, 'nulla da dire sulla salute di Kadyrov'

Il Cremlino non ha "nessuna informazione" sui presunti problemi di salute del leader ceceno Ramzan Kadyrov di cui hanno parlato diversi canali Telegram ucraini. Lo ha detto il portavoce, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.

"Non abbiamo alcuna informazione su questo, e comunque l'amministrazione presidenziale difficilmente può dare notizie riguardanti la salute, quindi non abbiamo nulla da dire", ha detto Peskov rispondendo a una domanda in proposito.

Ieri Kadyrov ha smentito le voci sulla sua salute postando sul suo canale Telegram un video di se stesso mentre fa una passeggiata e consigliando "a chi non riesce a distinguere le menzogne dalla verità di fare una camminata per schiarirsi le idee".



