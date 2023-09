Kiev, artiglieria russa colpisce Pokrovsk, nel Dnipropetrovsk

Le truppe russe continuano a bombardare il distretto di Nikopol, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk.

Lo ha riferito Serhiy Lysak, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, che ha dato la notizia tramite Telegram, come riferisce Ukrinform.

Nella notte l'esercito russo ha attaccato oltre cinque volte il villaggio di Pokrovsk. Si stanno verificando le conseguenze dell'attacco ma al momento non si registrano vittime.

"Le prime ore del mattino sono state tese per l'intero Paese e in particolare per la regione di Dnipropetrovsk. Le autorità hanno riferito del lancio di missili da crociera. Uno di questi è stato abbattuto sulla nostra regione", ha detto Lysak.

Come riportato in precedenza da Ukrinform, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati più di 30 scontri. Mosca ha lanciato otto attacchi missilistici e 57 attacchi aerei, nonché oltre 30 attacchi con lanciarazzi multipli contro le truppe ucraine e in aree residenziali.



