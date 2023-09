Nato: Erdogan, la Svezia continua a non mantenere le promesse

"La Svezia per prima cosa deve onorare i suoi impegni, non basta preparare una legge, è necessario che venga messa in pratica". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, parlando delle richieste turche per l'adesione della Svezia alla Nato, su cui Ankara ha dato un parere positivo ma di fatto non è ancora stata ratificata dal parlamento turco, come anche da quello ungherese. "L'Occidente dice 'Svezia, Svezia, Svezia' ma per noi non è possibile dire 'sì' o 'no' fino a che il nostro parlamento non prenderà una decisione", ha aggiunto Erdogan.





