"Quest'anno l'Ucraina aumenterà la produzione di droni aerei di 120-140 volte a partire dalla fine di dicembre. Di certo più di 100 volte". Lo ha detto Mykhailo Fedorov, vice primo ministro per l'innovazione, l'istruzione, la scienza e lo sviluppo tecnologico e ministro della trasformazione digitale, durante l'evento "Redkolegia. Summit".

"Non sono numeri incredibili. La produzione alle stelle significa che non era sufficiente", ha aggiunto.



