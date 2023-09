Attore britannico Russell Brand accusato di stupro e abusi

Il presentatore, attore comico e scrittore britannico Russell Brand, 48 anni, è stato accusato di stupro, violenza sessuale e violenza psicologica da parte di diverse donne, violenze che sarebbero avvenute nell'arco di sette anni: lo rivela un'inchiesta del Sunday Times e di Channel 4.

Quattro donne hanno denunciato violenze sessuali subite dal 2006 al 2013, inclusa una che afferma di avere avuto 16 anni all'epoca. Altre donne accusano la celebrità britannica di abusi fisici, psicologici e intimidazioni sessuali.

L'interessato nega ogni accusa ed afferma che i suoi rapporti furono consensuali. Venerdì, prima che fosse pubblicato l'articolo, Brand ha pubblicato un video su X e Youtube dove si dichiara innocente e sostiene di essere vittima di un "attacco coordinato". "Come ho scritto nei miei libri, ero molto, molto promiscuo in quel periodo", afferma Brand."Ma durante il periodo della promiscuità, i rapporti erano sempre consensuali." Brand ha iniziato la sua carriera come cabarettista all'inizio degli anni 2000, ma negli anni ha diversificato le sue attività. Ha condotto numerosi programmi radiofonici e televisivi su BBC, Channel 4 e MTV, tra gli altri, e ha avuto anche diversi ruoli in commedie cinematografiche americane, tra cui "Forgetting Sarah Marshall".



