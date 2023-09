Tajani, Africa esplosa, serve intervento dell'Onu

"Non dobbiamo sottovalutare quello che succede in Africa, ne parleremo anche alle Nazioni Unite.

Durante la nostra missione dobbiamo assolutamente chiedere una presenza dell'Onu perché la situazione in Africa non è esplosiva è già esplosa". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'assemblea di Confindustria. "L'Italia farà tutto quello che deve fare, serve una visione strategica", ha aggiunto.

Il ministro ha inoltre affermato che "servono dei provvedimenti per fermare i flussi migratori. Bisogna andare avanti con i rimpatri. L'Europa non può far finta di nulla e sono convinto che la Francia comprenderà i nostri problemi.

Appena tornato dagli Usa andrò in Francia e Germania". "Il governo - ha aggiunto - è determinato e probabilmente in Cdm affronteremo la situazione, lunedì potremmo prendere dei provvedimenti, ma deve essere chiaro che l'azione dell'Italia non basta".



