Principe William a NY e all'Onu per salvare il pianeta

Il principe William a New York la prossima settimana per salvare il pianeta: l'erede al trono britannico sarà nella Grande Mela il 18 e 19 settembre per un vertice sull'innovazione ambientalista in cui saranno annunciati i finalisti dell' Earthshot Prize, il premio da lui creato nel 2020 ispirandosi all'iniziativa Moonshot del presidente John F.

Kennedy per la conquista della Luna.

Parteciperanno alla 'due giorni' del Plaza in coincidenza con la Climate Week di New York, una serie di vip di cui è noto l'impegno contro il cambiamento climatico: tra questi l'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, lo chef José Andrés, l'ex premier neozelandese Jacinda Ardern e Bill Gates. Al fianco di William anche Caroline Kennedy, la figlia di JFK che il presidente Joe Biden ha nominato ambasciatrice in Australia.

La visita del principe coincide con la settimana inaugurale ad alto livello della 78esima Assemblea Generale dell'Onu ed è probabile un passaggio di William al Palazzo di Vetro. Non è previsto invece che l'erede al trono britannico incontri il fratello Harry: andò cosi' anche l'anno scorso, quando Will e la moglie Kate Middleton passarono per New York senza vedere Harry e Meghan, che erano stati premiati il giorno prima da un'altra organizzazione umanitaria vicina al clan dei Kennedy, quella fondata da Kerry, la figlia di Rfk.

William ha fondato l'Earthshot Prize nel 2020 per trovare 50 soluzioni in grado di contribuire a salvare il pianeta. Il premio, di un milione di sterline a testa, viene assegnato ogni anno per un decennio a cinque innovatori. Il viaggio a New York arriva sulla scia di un sondaggio Gallup che ha incoronato il principe come la figura pubblica più popolare d'America. Will ha conquistato il 59 per cento delle preferenze, due punti in più del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e 13 più del padre Carlo, ma anche dieci lunghezze avanti al presidente Joe Biden e 18 rispetto all'ex presidente Donald Trump.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA