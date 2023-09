Londra, in Crimea danni catastrofici per la flotta russa

"Nonostante il ministero della Difesa russo abbia minimizzato i danni, le immagini satellitari indicano che la nave Minsk è stata quasi certamente distrutta e il sottomarino Rostov" ha probabilmente subito "danni catastrofici", scrive nel suo report su X l'intelligence della Difesa britannica confermando le affermazioni ucraine sui danni significativi alla flotta russa a Sebastopoli, due giorni fa.

Londra aggiunge che i danni stanno anche nelle implicazioni per il cantiere navale: "Rimuovere i rottami dai bacini di carenaggio li metterà fuori uso per molti mesi. E' una sfida significativa per sostenere la manutenzione della flotta".





