Grecia: dopo alluvioni, morti più di 200mila animali

A seguito delle alluvioni che hanno devastato in Grecia la regione della Tessaglia, più di 200mila animali sono stati dichiarati morti, ha reso noto il ministro greco dello Sviluppo agricolo, Lefteris Avgenakis. Tra questi, ci sono più di 61mila ovini e caprini, e quasi 20mila suini.

Il ministro della Difesa, Nikos Dendias, ha annunciato che le Forze armate sono state mobilitate per contribuire allo sforzo di raccolta delle carcasse degli animali nelle aree colpite dalla tempesta Daniel. Le autorità hanno messo in guardia gli abitanti dal rischio delle malattie infettive che si potrebbero diffondere a causa del bestiame morto.



