Tajani, serve soluzione a Lampedusa, l'Ue faccia la sua parte

A Lampedusa "ci deve essere una soluzione a breve, a medio e a lungo termine". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla trasmissione Zapping ieri sera su Radio 1. "A breve termine - ha spiegato Tajani - bisogna risolvere il problema di Lampedusa, ringrazio tutti coloro che stanno risolvendo nel modo migliore possibile un'emergenza che si fa sempre più complicata. Poi serve che l'Europa faccia sul serio la sua parte".

Tajani ha ricordato che "von der Leyen ha detto che siamo vicini a un accordo, ma non c'è più tempo, bisogna implementare tutti gli accordi che sono stati fatti, applicare il memorandum sottoscritto con la Tunisia".

Quanto al patto di Dublino sui migranti, il ministro degli Esteri ha rilevato che "è un vecchio patto e non è più attuabile". Secondo Tajani, c'era una "situazione diversa in Siria e in Afghanistan, è cambiato il mondo, anche con la guerra in Ucraina, non possiamo pensare di regolare il mondo con regole vetuste, c'è una situazione completamente differente". "Oggi serve più coraggio, più forza, più determinazione", ha concluso il ministro.



