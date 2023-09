'L'élite russa ritira beni per 50 miliardi dollari dall'Europa'

I miliardari russi, schiacciati dalle sanzioni internazionali e sottoposti alle pressioni del presidente Vladimir Putin per rimpatriare le loro ricchezze, hanno ritirato dall'Europa beni per decine di miliardi di dollari dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo riporta Bloomberg.

Il mese scorso, gli azionisti di United Medical Group CY ed MD Medical Group Investments, controllate dai magnati Igor Shilov e Mark Kurtser, hanno approvato il trasferimento delle società da Cipro alla Russia. Secondo i dati raccolti da Bloomberg, questo trasferimento contribuirà a far salire ad almeno 50 miliardi di dollari il valore totale delle attività che sono state ridomiciliate dai russi più ricchi dall'inizio della guerra nel febbraio 2022.



