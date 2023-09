I piani della Nato nell'Asia-Pacifico rappresentano un "pericolo per la regione", ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

"I piani evidenti della Nato di infiltrarsi qui (nella regione Indo-Pacifico, ndr) e stabilire le sue regole, pongono un particolare pericolo", ha detto Lavrov in una conferenza stampa dopo avere incontrato a Mosca il suo omologo birmano Than Swe.





