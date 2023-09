Groenlandia, sulla nave da crociera arenata tre hanno il Covid

Sulla nave da crociera arenata sulle coste del parco nazionale Alpejord in Groenlandia tre passeggeri sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha comunicato l'operatore della nave, Aurora Expeditions al Guardian.

La compagnia australiana Aurora Expeditions ha fatto sapere in un comunicato che i tre passeggeri si trovano attualmente in isolamento, "stanno bene" e sono assistiti da un'équipe medica.

L'Ocean Explorer si è incagliata lunedì mentre visitava il parco nazionale Alpejord, a circa 1400 km a nord-est della capitale della Groenlandia, Nuuk.

Dopo il tentativo fallito di disincagliare l'imbarcazione da parte di un peschereccio sopraggiunto nella zona mercoledì, è previsto per oggi l'arrivo di una nave della marina danese che parteciperà alle operazioni di salvataggio.

Uno dei 206 passeggeri ha dichiarato la situazione a bordo è tranquilla e che tutti sono di "buon umore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA