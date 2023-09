Bulgaria, Parlamento revoca divieto import grano ucraino

Il Parlamento bulgaro ha revocato il divieto di importazione di grano ucraino dopo la scadenza di domani: lo riporta la Tv nazionale bulgara (Bnt). La decisione è stata presa dopo poco più di due ore di dibattito in plenaria ed è passata con 124 voti a favore e 69 contrari.

A maggio la Commissione Ue aveva limitato temporaneamente la vendita di grano ucraino in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Secondo l'emittente statale ucraina Suspilne il ministro dell'Agricoltura bulgaro, Kyryll Vatiev, ha dichiarato che il controllo sull'import di prodotti ucraini sarà rafforzato in quanto non soddisfano gli standard Ue.



