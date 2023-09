Von der Leyen, 'l'allargamento dell'Ue si basa sul merito'

"L'adesione" all'Ue "è basata sul merito e la Commissione difenderà sempre questo principio.

Ci vuole duro lavoro e leadership. Ma ci sono già molti progressi". Lo ha detto la presidente dell'esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Europarlamento.

"Abbiamo visto i grandi passi avanti già compiuti dall'Ucraina da quando le abbiamo concesso lo status di candidato. E abbiamo visto la determinazione di altri Paesi candidati ad attuare riforme", ha evidenziato von der Leyen.

E' necessario "pensare a come prepararsi per un'Unione completata", ha sottolineato von der Leyen, auspicando che non vi sia una visione 'manichea' dell'allargamento.

"Non si tratta di approfondire l'integrazione o di allargare l'Unione, possiamo e dobbiamo fare entrambe le cose", ha spiegato ancora la presidente Ue, dicendosi convinta della possibilità di centrare gli obiettivi comuni anche passando dagli attuali 27 Stati membri a "oltre 30".



