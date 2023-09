Tv russa, 'a breve incontro Putin-Kim Jong Un'

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un potrebbero incontrarsi già questa mattina, secondo la conduttrice di uno dei programmi più seguiti della televisione statale russa.

Discutendo dell'attesissimo incontro, Olga Skabeeva, conduttrice del programma 60 Minuti, ha detto al suo co-conduttore Evgeny Popov che l'incontro era fissato per mercoledì mattina presto, ora locale.

Skabeeva non ha specificato se si riferisse all'ora di Mosca, o di Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo. Mosca è un'ora avanti all'Italia, mentre Vladivostok è otto ore avanti.

Il ministro russo per le risorse naturali, Alexander Kozlov, ha intanto presentato al leader nordcoreano foto e autografi dei cosmonauti sovietici, incluso quello del primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin: lo ha riferito alla Tass lo stesso ministero.

Si tratta di tre foto storiche: "Due foto mostrano gruppi di cosmonauti sovietici, tra cui Yuri Alexeevich Gagarin. Un'altra foto mostra (il progettista di veicoli spaziali) Sergey Korolev.

Le persone raffigurate in queste immagini hanno anche lasciato lì i loro autografi, il che le rende davvero uniche", ha riferito il ministero.

In precedenza, Kozlov aveva salutato il leader nordcoreano alla stazione ferroviaria di Khasan, nella regione russa delle Primorye dell'Estremo Oriente. Kim Jong Un è arrivato in Russia ieri. Il viaggio del leader nordcoreano, organizzato su invito del presidente russo, ha lo status di visita ufficiale, una delle categorie di visita più alte nel protocollo diplomatico, precisa la Tass.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA