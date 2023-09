Ci sono "prospettive" per una cooperazione in campo militare tra la Russia e la Corea del Nord. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un'intervista alla televisione Rossiya 1, ripresa dall'agenzia Ria Novosti.

"La Russia è un Paese autosufficiente, ma nell'ambito delle attuali regole ci sono delle opportunità a cui prestiamo attenzione e che discutiamo", ha sottolineato Putin.



