Migranti: nuovi arrivi alle Canarie, soccorse oltre 140 persone

Nuovi sbarchi di migranti stanno avendo luogo in queste ore alle Canarie (Spagna), dopo il picco di oltre 1.200 arrivi registrato tra il weekend e lunedì scorsi.

Nella notte, soccorritori spagnoli hanno prestato assistenza a un'imbarcazione con 49 persone a bordo localizzata al largo dell'isola di Lanzarote, ha riferito all'ANSA una portavoce del servizio di salvataggio marittimo. Sempre nelle stesse acque, poco dopo, un altro mezzo navale spagnolo è stato impegnato in un'operazione di soccorso il cui bilancio provvisorio è di 33 persone tratte in salvo.

Intanto, riporta l'agenzia Efe, 66 persone hanno raggiunto su un cosiddetto 'cayuco', imbarcazione di solito utilizzata da pescatori dell'Africa occidentale, l'isola de El Hierro.

Personale sanitario si sta incaricando di prestare loro assistenza medica.



