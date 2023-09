"La Corea del Nord fornisce armi alla Russia già da un mese e mezzo, in particolare proiettili da 122 e 152 millimetri, nonché missili Grad ", ha affermato in un commento ai media ucraini il capo dell'intelligence militare ucraino Kyrylo Budanov, come riporta Unian.

Budanov ha commentato così il vertice di oggi tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin nell'Estremo Oriente russo.



