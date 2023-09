Incontro tra Putin e Kim Jong Un al cosmodromo di Vostochny

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un si sono incontrati al centro spaziale di Vostochny, nell'Estremo Oriente russo, dove i due leader hanno avuto una breve conversazione in attesa di ulteriori negoziati in giornata. Putin ha detto che durante i colloqui verranno discussi "tutti i temi", e quindi anche la cooperazione in campo militare. La Russia aiuterà la Corea del Nord a sviluppare il suo programma per la messa in orbita di satelliti, ha aggiunto.



