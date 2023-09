Grecia, sciopero marinai dopo morte passeggero di traghetto

Il sindacato dei marinai greci (Pno) ha indetto oggi uno sciopero di 24 ore a seguito della "tragica morte" di un passeggero di un traghetto, morto annegato nel porto del Pireo dopo essere stato spinto in acqua da un membro dell'equipaggio.

L'evento è avvenuto lo scorso 5 settembre e ha provocato molto clamore in Grecia: il ministro della Marina ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell'accaduto, e il premier greco Kyriakos Mitsotakis aveva espresso il proprio "orrore" per l'"evento scioccante". La vittima, Antonis Karyotis, di 36 anni, era stato ripreso in un video mentre correva sulla rampa per imbarcarsi all'ultimo momento sul traghetto "Blue horizon", diretto nel porto di Heraklion. Ma un membro dell'equipaggio gli aveva impedito l'accesso e lo aveva poi spinto in mare. Come si legge in un comunicato, il sindacato Pno ha indetto lo sciopero per esprimere solidarietà alla famiglia della vittima, e ha dichiarato che le azioni dell'equipaggio della Blue horizon vanno contro gli standard professionali e morali del settore.

Allo stesso tempo, il sindacato respinge "le accuse a tutto campo contro tutti i marittimi greci", che lavorano spesso "in condizioni straordinarie" che "portano e a mettere in pericolo la sicurezza delle navi stesse e dei passeggeri", si legge nel comunicato.



