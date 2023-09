Tajani, 'Kim è il peggior interlocutore possibile per Mosca'

"La Russia cerca sostegno, anche di tipo militare, e alleati e si rivolge al peggiore interlocutore possibile, Kim Jong-un. La Corea del Nord ha un atteggiamento aggressivo nell'Indo-Pacifico, continua ad essere condannata per i lanci di missili e le sue minacce, queste sono cose che non fanno ben sperare. La Russia è isolata ma cerca di uscire da questo isolamento. Per il mondo libero è una potenza aggressiva.

Anche la Cina è preoccupata dall'atteggiamento di Mosca, la scorsa settimana io ho chiesto al ministro degli Esteri cinese di spingere la Russia a tornare a più miti consigli". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rtl.



