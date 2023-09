L'Italia omaggia Elisabetta II con francobollo commemorativo

Con l'eccezione di alcuni Papi, è il primo caso in Italia di un simile riconoscimento dedicato a una personalità straniera. Un particolare omaggio dedicato alla regina Elisabetta II, scomparsa un anno fa, nella forma di un nuovo francobollo commemorativo che è stato svelato oggi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso e dell'Ambasciatore britannico in Italia Lord Llewellyn. Raffigura l'effige della regina Elisabetta II, la sovrana più longeva nella storia della corona britannica, nel corso di diverse fasi della sua lunga vita da monarca del Regno Unito. La cerimonia di presentazione ha visto la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte nell'ideazione, produzione e, da oggi, commercializzazione del francobollo: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'emissione di uno speciale francobollo dedicato ad Elisabetta II è "un gesto molto toccante da parte dell'Italia" ha detto l'ambasciatore britannico a Roma Lord Llewellyn, a margine della presentazione oggi a villa Wolkonsky della nuova indagine Swg riguardo alla percezione in Italia del Regno Unito."La regina ci ha lasciato una grande eredità: ha amato l'Italia, ha visitato l'Italia tante volte e secondo me questo gesto è davvero eccezionale e vorrei ringraziare il ministro Urso e tutti gli italiani. E' emozionante. Grazie Italia".

L'ambasciatore non ha quindi mancato di ricordare che la regina Elisabetta II 'ha passato al re' - Carlo III - il suo amore per l'Italia: "Il giorno dell'incoronazione a Buckingham Palace lo ha detto lo stesso sovrano ad un giornalista italiano" scambiando battute tra l folla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA