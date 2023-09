"È il 565° giorno di guerra su vasta scala della Russia, ma tutti noi in Ucraina dobbiamo rimanere concentrati sulla difesa del nostro Paese, come abbiamo fatto nei primi giorni". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La Russia non si aspetta di vincere.

L'unica speranza del nemico è che non saremo in grado di resistere - aggiunge -. L'Ucraina deve perseverare e continuerà a farlo".



