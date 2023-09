Marsiglia ritira 1.500 monopattini elettrici, 'troppo caos'

Il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, ha annunciato oggi il ritiro di 1.500 monopattini elettrici in libero servizio, equivalenti al 37,5% del totale disponibile in città, denunciando una cattiva gestione da parte degli operatori privati che gestiscono il servizio. "Ci sono 4.000 monopattini a Marsiglia e ho deciso di eliminarne subito 1.500. Motivo? E' più o meno il caos, il servizio è regolato malissimo, ho chiesto agli operatori di fare scelte drastiche e talvolta osservo una certa reticenza", ha deplorato il sindaco ai microfoni di radio France Bleu Provence. "Se avessi altrettante linee della metropolitana di Parigi avrei già da oggi rimosso tutti i monopattini", ha proseguito.

A inizio settembre, Parigi è stata la prima capitale europea a bandire l'uso dei monopattini in libero servizio in seguito ad un referendum popolare che si è espresso in tal senso prima dell'estate. Da inizio settembre, l'età minima per mettersi alla guida di un monopattino elettrico è passata da 12 a 14 anni mentre le multe per chi circola in due sono salite da 35 a 135 euro. Tra l'altro, Payan ha deciso di "ridurre la velocità dinanzi a tutte le scuole di Marsiglia", a 30 km/h, in seguito ad un incidente che venerdì scorso ha visto un bambino di 4 anni travolto dinanzi a una scuola.



