Marcia indietro Lula su arresto Putin, decide magistratura

- NEW DELHI, 11 SET - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ritirato la sua personale assicurazione secondo cui il presidente russo Vladimir Putin non sarà arrestato se parteciperà al vertice del G20 dell'anno prossimo a Rio de Janeiro, affermando che la decisione spetterà alla magistratura.

Putin ha saltato il summit di quest'anno nella capitale indiana New Delhi, evitando il rischio di essere arrestato in base a un mandato della Corte penale internazionale (Cpi). Il Brasile è un membro della Cpi, ma Lula aveva dichiarato ieri: "Se io sono il presidente del Brasile e lui viene in Brasile, non c'è alcuna possibilità che sia arrestato".



