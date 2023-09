A Barcellona secessionisti in corteo nel giorno della 'Diada'

Migliaia di persone hanno invaso le strade di Barcellona per il corteo organizzato dall'associazione secessionista Assemblea Nacional de Catalunya, convocato come ogni anno in occasione della festa regionale della 'Diada'. I manifestanti, suddivisi in quattro colonne, hanno urlato 'Indipendenza, indipendenza', tra gli slogan più scandito.

Tra i partecipanti, che in un grande striscione chiedono anche "una migliore qualità di vita", ci sono anche esponenti del governo regionale catalano, tra cui il presidente regionale Pere Aragonès, sottolinea la stampa spagnola.

Al corteo hanno partecipato circa 115.000 persone, secondo la polizia locale di Barcellona, citata dai media locali. Una cifra inferiore a quelle di anni precedenti, ad esempio i 150.000 indicati nel 2022 dalla stessa fonte. Da parte loro, gli organizzatori della manifestazione (l'Assemblea nazionale catalana) parlano di 800.000 partecipanti, quindi più dei 700.000 riportati l'anno scorso.



