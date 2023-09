Uccisa in Ucraina un'operatrice umanitaria volontaria spagnola

Un'operatrice umanitaria volontaria spagnola è stata uccisa in Ucraina dopo che il veicolo su cui viaggiava è stato colpito da un proiettile: lo ha reso noto oggi il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares.

"Un proiettile è caduto sul veicolo in cui viaggiava questa cittadina spagnola. Stava lavorando presso una ong che si occupa della situazione umanitaria in Ucraina e abbiamo avuto conferma verbale della sua morte", ha dichiarato Albares ai giornalisti presenti al vertice del G20 in India.



