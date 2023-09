Il regista ucraino Oleh Sentsov rimasto ferito in prima linea

Il regista e attivista ucraino Oleh Sentsov ha annunciato in un post su Facebook di essere rimasto ferito oggi in prima linea. Lo riporta il Kyiv Independent.

Sentsov, entrato nell'esercito nel febbraio 2022, ha una "leggera contusione e un'altra rottura ad una membrana" e ha precisato che non è necessario il suo ricovero in ospedale, aggiungendo che "c'è molto lavoro da fare, e non solo vicino a Robotyne", riferendosi al villaggio nell'oblast di Zaporizhzhia vicino al quale sono in corso combattimenti attivi. "Ora sto bene. Sono grato a coloro che hanno sostenuto me e la mia famiglia in questo momento difficile", ha detto Sentsov, sottolineando che "ogni combattimento sembra sempre più difficile del precedente, ma quello odierno lo è stato davvero".

Non è la prima volta che il regista rimane ferito sul campo di battaglia. A inizio luglio era stato colpito da schegge, che secondo quanto riferito hanno portato a problemi di salute correlati. Sentsov era stato arrestato in Crimea nel 2014 dalle autorità russe nella penisola occupata e successivamente condannato a 20 anni di carcere per "terrorismo", accuse riconosciute a livello internazionale come motivate politicamente. È stato rilasciato nel 2019 durante uno scambio di prigionieri.



